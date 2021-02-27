Донецк, , 16:04 — REGNUM Отразить атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) и перейти к контрнаступлению готовы силы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 27 февраля глава республики Денис Пушилин журналистам.

«НМ ДНР готова к адекватному ответу, — сказал Пушилин. — Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника».

По его словам, защитникам Донбасса по плечу любая задача, поэтому руководству в Киеве не стоит «заигрываться в войну». При этом он добавил, что Донецк выбирает сохранение мира.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР.

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