Черновцы, Украина, , 16:07 — REGNUM В городской больнице №1 города Черновцы прогремел взрыв, есть пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации, сообщила 27 февраля заместитель главы администрации области Наталья Гусак на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновницы, в данный момент она занимается госпитализацией пострадавших в иные медицинские учреждения.

Она также поблагодарила сотрудников ГСЧС, полиции и скорой помощи за оперативное реагирование.

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По информации издания «Чернівецький Промінь» взрыв прогремел на втором этаже здания больницы, где лечат больных COVID-19. По предварительной информации один человек погиб, один пострадал. Сообщается, что взорвался баллон с кислородом, в результате чего также возник пожар.