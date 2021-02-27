27 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Александр Комаров, , 16:56 — REGNUM Свердловская область на уходящей неделе (22−28 февраля) пережила очередную порцию 30-градусного мороза. Также в регионе дул изматывающий, обжигающий ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду. На этом фоне минус 30 градусов ощущались как минус 45. Как результат, в Екатеринбурге наблюдались перебои с общественным транспортом, а таксисты вздули цены.

Трамвай. Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Морозы и последствия

Вопрос, куда делись трамваи, граждане задавали уже утром 24 февраля. «Постоял на Бебеля-Пехотинцев 34 минуты — нет трамваев!!! Ну и чего ждать? Пешком попёр — ногами раз-два, раз-два — хорошо, что ветер в спину — ещё быстрее подгоняет. Трамвай «19» меня только у «Карнавала» догнал — если бы я его ждал, как стоящий рядом со мной на остановке молодой гражданин в «меховых кроссовках», я бы, наверное, замёрз. Обратно, конечно, будет «не комильфо» пешком — ветер в лицо, но тоже не смертельно», — написал один из граждан на портале Е1.Ru.

Люди не могли добраться до Пионерского посёлка, здания Уральского федерального университета на Мира, 19, и т. д. Трамваев ждали на Вторчермете, ЖБИ. Дождались не все… В Гортрансе позднее объяснили, почему этот транспорт не ходит. Оказалось, что причиной этому стала низовая метель — на рельсах возникла корка льда. Трамваи просто не могли подняться в горку, и прометание путей помогало не надолго. А на пятой подстанции, от которой питаются троллейбусы, из строя вышел кабель. Это повлияло на транспортное сообщение с Пионерским посёлком.

Трамвай. Екатеринбург. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Об этом: В Екатеринбурге объяснили, почему встали трамваи

В комментариях на форумах и в соцсетях граждане припоминают чиновникам их недавние рекомендации пересаживаться в общественный транспорт и утверждают, что после того, что творилось с общественным транспортом на этой неделе, никогда этого не сделают. Также они рекомендуют чиновникам развивать метро, которое и удобно, и комфортно. Здесь, пожалуй, стоит передать привет вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который в феврале 2020 года фактически поставил крест на надеждах Екатеринбурга получить федеральные деньги на строительство второй линии метрополитена. Одному городу даже с поддержкой Свердловской области не одолеть это строительство.

Марат Хуснуллин Government.ru

Ещё граждане предлагают заменить трамваи и троллейбусы автобусами. «Кому сдались эти трамваи, троллейбусы? Замените их на автобусы, чтобы люди не страдали», — в негодовании пишет один из граждан.

Непогодой поспешили воспользоваться таксисты. Одна из жительниц Екатеринбурга поделилась в соцсетях новостью о том, что в компании, услугами которой она обычно пользуется, 24 февраля проезд до места её работы стоил 350 рублей, тогда как раньше — всего 100. При этом машин поблизости было много. «Видимо, просто жечь бензин выгоднее, чем дать адекватный ценник. Я обычно не жадина, но тут прям перебор», — заключила свердловчанка.

Пробки. Екатеринбург. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

На подорожание услуг такси обратили внимание и другие пользователи. «До Ельцина доехали за 270, а после спектакля уже было больше трёхсот… Добирались на метро… Дорогие у нас морозы», — пишет Алёна С.

В целом же ветра не нанесли Свердловщине особого вреда. А мороз под минус 30 градусов и вовсе — обычное для Урала явление. «Если чиновник называет — 26 °C на Урале аномальным холодом, то его надо лишать 15% уральских, которые он получает за климат», — написал в своём фейсбуке главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин».

Последние дни буддийского монастыря

Буддийский монастырь на горе Качканар доживает последние дни. Скоро его могут снести. Уральский журналист Евгений Лобанов посетил его и призвал сделать то же самое всех, кто ещё не успел.

«Даже если бывали летом — не считается. Зимой там гораздо красивей. И лучше всего с утра, пока толпы туристов не понабежали. Чёрт, и ведь это может быть последняя зима этой красоты», — написал журналист.

Буддийские ступы в храме Шедруб Линг, гора Качканар, Свердловская область Batu

Оказалось, что не все граждане осведомлены о том, что буддийская община решила покинуть монастырь, и скоро его демонтируют. «Жалко, если снесут. Исторические ценности. Такие памятники нужно ЮНЕСКО охранять», — отметила Татьяна К.

Как сообщало ИА REGNUM, буддистская община «Шедруб Линг» покинула монастырь в начале февраля. Конфликт между ними и компанией «Евраз» длился несколько лет.

Подробнее: Уральские буддисты покинули монастырь на горе Качканар

Вернут ли Краснознамённую группу?

Тема возврата Краснознамённой группы и Ордена Ленина в центр города не перестаёт тревожить умы свердловчан. Напомним, композицию снесли в январе 2013 года. Затем на этом месте установили часы обратного отсчёта времени до Олимпиады в Сочи, а теперь это место пустует. Демонтаж Краснознамённой группы вызвал широкий резонанс. Прежний глава Екатеринбурга, Александр Высокинский, обещал, что она вернётся на своё место к декабрю 2020 года. Время показало цену его словам. А преемник чиновника, Алексей Орлов, заявил журналистам, что пока не знает, нужно ли возвращать этот знаковый для трудящихся социалистического Свердловска объект и для многих жителей уже капиталистического Екатеринбурга объект.

А ведь Орден Ленина, который крепился к этой композиции, город получил за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. При этом в июле 2020-го Екатеринбург был назван городом трудовой доблести, и теперь там должна появиться соответствующая стела. Казалось бы, все условия для возвращения красных шпилей и Ордена созданы.

Краснознамённая группа. Граффити. Екатеринбург. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Что мешает восстановить этот памятник на Плотинке и усилить его словами «Город трудовой доблести»? И смыслы, и период совпадают. Только не надо писать «Екатеринбург». Почётное звание город заслужил под другим именем», — написал Дмитрий Полянин в соцсети.

В его комментариях отметились как сторонники, так и противники. Кто-то не возражал вернуть шпили, но без Ордена Ленина. Другие же утверждали, что над створом Плотины не должно находиться никаких сооружений — ничего. Иные предлагают поставить группу в другом месте, например, за городом.

В общем, дискуссия продолжается. Вернётся ли Краснознамённая группа на своё законное место, вопрос пока открытый. А между тем напомним, что по проведённым ранее, в том числе и мэрией, опросам, большинство граждан поддержали её возвращение на Плотинку. Ведь это — символ побед трудового Свердловска, символ доблести и славы его тружеников — наша история.

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