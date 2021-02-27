Краснодар, , 16:06 — REGNUM В Краснодарском крае ракетными стрельбами завершились тактические учения противотанковой батареи гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе практической части учений артиллеристы-десантники провели боевые пуски ракет из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», поразив все мишени, имитировавшие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что экипажи боевых машин успешно отработали нормативы по развёртыванию противотанковых ракетных комплексов. В том числе — занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. Также десантники отработали задачи правильной корректировки огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошли учения по тушению условного возгорания самолёта Ту-95МС, к которому также привлекались представители регионального управления МЧС.

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