Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Поставки персональных компьютеров продолжат расти в 2021 году благодаря спросу на ноутбуки. Об этом сообщили представители американских производителей компьютеров Dell Technologies Inc. и HP Inc. в интервью агентству Bloomberg.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Объёмы поставок на глобальном рынке компьютеров снижались почти десять лет, однако ситуация изменилась в 2020 году. Пандемия новой коронавирусной инфекции и сопутствующие ей ограничения привели к росту спроса на компьютеры для дистанционной работы и учёбы. В американских компаниях HP и Dell, являющихся двумя из трёх крупнейших производителей персональных компьютеров, считают, что рынок продолжит расти и в 2021 году.

Генеральный директор HP Энирке Лорес заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции расширила использование компьютеров во всех сферах деятельности, включая общение, обучение и развлечения. Он заявил, что после снятия всех ограничений из-за COVID-19 потребительский спрос несколько упадёт, однако это будет возмещено ростом спроса в корпоративном секторе.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк также заявил, что в 2021 году спрос на персональные компьютеры сохранится на высоком уровне. Он объяснил, что когда компании по всему миру откроют свои офисы, то они столкнутся с необходимостью замены устаревших компьютеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глобальные поставки ноутбуков выросли на 22,5% в годовом исчислении, что стало рекордным показателем за всю историю рынка.