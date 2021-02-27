Кишинёв, , 15:43 — REGNUM Сегодня, 27 февраля в столицу Молдавии из Румынии прибудет первая партия вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, сообщает NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря молдавского президента Сорину Штефырцу.

Первая партия вакцины состоит из 21 600 доз и передана Молдавии в качестве гуманитарной помощи. Препарат доставят самолетом аварийно-спасательной службы Румынии (SMURD).

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Напомним, 26 февраля в Молдавии были зарегистрированы вакцины от коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, а также российская вакцина «Спутник V».