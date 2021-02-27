Красноярск, , 15:43 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 160 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 62 411. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,3%. Из 160 случаев заражения, в краевой столице был зафиксирован 41 (темп прироста 0,2%), в Канске — 11, в Дивногорске — 8, в Ачинске — 7, в Боготоле — 7, в Шарыпово — 5. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Канском — 7, Богучанском — 7, Балахтинском — 6, Берёзовском — 5, Курагинском — 5 и Шушенском — 5 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 15 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2782 человека. Выздоровели за сутки 168 человек, всего — 57 682.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 6802 теста на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 396 496.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Красноярском крае скончались 13 пациентов с коронавирусом.

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