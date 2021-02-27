Оренбург, , 15:43 — REGNUM Воронежский футбольный клуб «Факел» переиграл команду «Оренбург» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл форвард «Факела» Андрей Разборов, отличившийся на 17-й минуте встречи. На 31-й минуте нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов счет сравнял, однако на 57-й полузащитник гостей Олег Дмитриев вновь вывел свой клуб вперед, что и стало итоговым результатом матча.

Отметим, по итогам встречи в активе «Факела» стало 31 очко, что позволило ему подняться на пятнадцатое место турнирной таблицы ФНЛ. У «Оренбурга» 54 очка и третья строчка.