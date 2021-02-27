Москва, , 15:23 — REGNUM В Российской Федерации пока нет разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, которые бы в существенной степени отличались бы от того набора мутаций данного патогена, которые были обнаружены в зарубежных странах. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Напомним, что в мире обнаруживают все больше штаммов коронавируса SARS-CoV-2. По утверждению некоторых специалистов из ряда стран, некоторые из штаммов более заразные, чем первоначальный коронавирус.

Однако российские специалисты отмечают, что новые штаммы коронавируса пока не существенно отличаются от первоначального SARS-CoV-2 — течение коронавирусной инфекции не усугубляется, хотя некоторые штаммы и имеют в некоторой степени большую контагиозность.