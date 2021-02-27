Москва, , 15:26 — REGNUM Министры обороны России Сергей Шойгу и Армении — Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе, сообщили 27 февраля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе телефонного разговора собеседники также обсудили вопросы сотрудничества Армении и России и иные вопросы, «представляющие взаимный интерес».

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Напомним, 25 февраля министры обороны двух государств обсудили положение дел в Армении и работу российских миротворцев в Карабахе.

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Отметим, ранее министр обороны Армении заявил о заинтересованности армянской стороны в расширении и наращивании потенциала российской военной базы в Гюмри.