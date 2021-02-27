Магнитогорск, Челябинская область, , 15:25 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в овертайме магнитогорскую команду «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Арена-Металлург» в Магнитогорске и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 2:2. У «Металлурга» голами от личились Семён Кошелев (16-я минута) и Сергей Мозякин (30-я, в большинстве), в составе «Трактора» — Игорь Полыгалов (25-я, в большинстве) и Виталий Кравцов (60-я).

Победу челябинской команде в овертайме принесла шайба Ильи Карпухина (61-я).

Отметим, этот матч был заключительным для обеих команд в регулярном чемпионате, оба клуба ранее уже гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ.