Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Тайваньский производитель электроники Foxconn подписал соглашение о совместной разработки электромобиля с американской компанией Fisker. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Планируется, что электромобиль Fisker на базе платформы Foxconn будет выпущен в последнем квартале 2023 года. Приоритетными рынками для Fisker и Foxconn станут США, Канада, Евросоюз, Индия и Китай.

Председатель Foxconn Янг Лю отметила, что использование платформы Foxconn позволит компании Fisker вдвое — с четырёх до двух лет — сократить время, необходимое для разработки и запуска производства новой модели электромобиля.

Генеральный директор Fisker Хенрик Фискер отметил, что модель совместного с Foxсonn электромобиля станет настоящей революцией в отрасли. Он добавил, что подробности об этой работе не будут раскрываться до 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Foxconn представила открытую программную и аппаратную платформу для электромобилей MIH.

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