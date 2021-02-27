Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Три главных риска, которые могут оказать влияние на рейтинговые перспективы России в 2021 году, назвали аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings. Об этом 27 февраля сообщает РБК со ссылкой на презентацию компании.

По мнению аналитиков, такими рисками являются: ужесточение санкций Запада против РФ, ослабление макрополитической конструкции и транзит власти и внутриполитическая волатильность.

Как уточнил ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов, по мнению агентства, связанное с пандемией ухудшение материального благосостояния в стране размывание доверия к власти «могут привести к тому, что макрополитика станет немного слабее». При этом прогнозируется, что последнее обстоятельство «в свою очередь, может вылиться в некоторую разбалансировку [макрофинансовых показателей]».

Также Вартапетов уточнил, что нынешний кредитный рейтинг России (следующий пересмотр намечен на июль 2021 года) уже учитывает вероятность «умеренного ужесточения санкций», в первую очередь — со стороны США. В то же время, как отметил аналитик, ресурсы и опыт правительства РФ, включая финансовые резервы, объем которых $116 млрд, позволяют свести на нет данный риск н понижая российский кредитный рейтинг.

«Мы не ожидаем крайних мер, например, таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке», — отметил аналитик, добавив, что Вашингтон, вероятнее всего, будет избегать использовать доллар в качестве оружия в глобальной финансовой системе.

При этом отмечается, что нацеленность американского президента Джо Байдена на восстановление отношений с союзниками и тесные связи России и ЕС в сфере энергоносителей будут способствовать сдерживанию негативных сценариев.

Также подобного мнения придерживается рейтинговое агентство Fitch Ratings, у которого базовый сценарий не предполагает санкций, препятствующих обслуживанию существующего государственного долга и долларовым транзакциям российских госбанков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США в ближайшие несколько недель могут объявить о новых санкциях против России.