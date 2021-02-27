Москва, , 14:57 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ходе беседы главы военных ведомств двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, текущую обстановку в регионе и в Нагорном Карабахе, где выполняют задачи российские миротворцы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что с 25 февраля в Армении проходят массовые демонстрации в поддержку вооружённых сил, связанные с конфликтом премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой генерального штаба станы Оника Гаспаряна.