Москва, , 14:45 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 11 534 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 11 534 новых случая заражения коронавирусом выявлены во всех 85 регионах России. При этом 11,6% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 439 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 за прошедшие 24 часа смогли 16 020 человека.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом фиксируется в Москве — 1825 случаев. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 951 случай. Далее следуют: Московская область (558), Нижегородская область (395), Воронежская область (296).