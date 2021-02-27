Киев, , 14:47 — REGNUM Пятьдесят сотрудников украинских средств массовой информации (телеведущие, редакторы, корреспонденты телеканалов, интернет-изданий, YouTube-каналов) создали движение «Клуб защиты журналистов», сообщает 27 февраля издание «Страна.ua».

Учредительное собрание движения состоялось 26 февраля. Главная цель объединения — защита журналистов вне зависимости от принадлежности к средству массовой информации.

Учредителями движения являются украинские журналисты: Василий Апасов, Антонина Белоглазова, Дмитрий Василец, Антон Довлатов, Екатерина Жарких, Денис Иванеско, Юлия Колтак, Руслан Коцаба, Олеся Медведева, Макс Назаров, Тарик Незалежко, Артём Никифоров, Андрей Павловский, Алексей Пальчунов, Диана Панченко, Надежда Саас, Татьяна Терехова, Екатерина Шумило и другие представители украинских СМИ.

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В свою очередь участники собрания составили обращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении журналисты YouTube-каналов и интернет-изданий, а также ранее закрытых телеканалов и каналов, на офисы которых ранее совершали нападения радикалы, заявили, что их не запугать и потребовали от Зеленского прекратить атаку на представителей СМИ.

«Но нас не запугать. Журналисты — это четвертая власть. Никто еще не выигрывал войну против медиа. Вы не исключение. Поэтому вспомните, что вы (Владимир Зеленский — ИА REGNUM) обещали людям (в ходе избирательной кампании — ИА REGNUM). И прекратите атаку на журналистов», — говорится в обращении.

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