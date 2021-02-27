Москва, , 14:37 — REGNUM Научно-производственное объединение «Энергомаш» начнёт автономные испытания частей модернизированного двигателя РД-191М для ракет-носителей семейства «Ангара» в 2021 году. Об этом сообщил главный конструктор НПО «Энергомаш» Пётр Лёвочкин в эфире передачи «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

Двигатели РД-191М являются улучшенной версией жидкостных двигателей РД-191. Модернизированные двигатели будут использоваться в составе тяжёлых вариантов ракет-носителей «Ангара» и ракет-носителей «Амур» (также известных как «Союз-7»).

Лёвочкин рассказал, что в 2021 году НПО «Энергомаш» не только выпустит в полном объёме конструкторскую документацию по этим двигателям, но и начнёт автономные испытания.

«Это серьёзнейшая работа по перепроектированию двигателя РД-191М под ракету-носитель «Амур», — подчеркнул главный конструктор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что огневые испытания двигателя РД-191М запланированы на середину 2022 года.

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