Москва, , 14:33 — REGNUM Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак», чемпион СССР по хоккею в составе команды Александр Баринев умер в возрасте 68 лет. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба московской команды.

«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года Александр Баринев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что Баринев играл в составе «Спартака» с 1975 по 1980 год, а после окончания игровой карьеры работал в тренерском штабе основной и молодёжной команд, а также в школе олимпийского резерва.

Отметим, Александр Баринев является чемпионом СССР по хоккею (1976) и двукратным бронзовым призером турнира (1979, 1980). Также играл за московский ЦСКА и некоторые другие команды. Он сыграл в чемпионатах СССР в общей сложности 166 матчей и отметился в них 46 шайбами.