Химки, Московская область, , 14:33 — REGNUM Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Игорь Червенко пропустит матч 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Уфа», который состоится 27 февраля в Химках, из-за недомогания. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба «Химок».

Также уточняется, что тест на коронавирус 46-летнего специалиста показал отрицательный результат. Руководство командой во время матча с Уфой» будет осуществлять старший тренер Валерий Климов.

Отметим, Игорь Червенко, являющийся бывшим главным наставником тульского клуба «Арсенал», стал главным тренером «Химок» в сентябре минувшего года. В настоящее время подмосковная команда набрала 25 очков и находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.