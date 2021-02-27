Киев, , 14:14 — REGNUM Эксперты считают, что жена лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, объявившая о том, что идет в политику, в перспективе станет «заменой» бывшей «газовой принцессе» Юлии Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политический обозреватель Ирина Гаврилова отмечает, что оппозиция сделала «ход королевой».

«Оксана Марченко идет в большую политику. По сути, она станет «заменой» бывшей газовой принцессе Юлии Тимошенко, которая два десятилетия сохраняла за собой женскую нишу… но теперь Юлия Владимировна, как говорится, вышла в тираж. И этот политический пьедестал займет жена Виктора Медведчука», — считает Гаврилова.

Эксперт оценивает этот ход оппозиции как нетривиальный — «ведь все думали, что ОПЗЖ будет возиться с импичментом и судами, но они пошли в обход».

«Украина — страна матриархальная, женщин больше чем мужчин и женщины активней голосуют, активней ведут себя в бизнесе и т.п. Гендерные квоты тут тоже встанут в плюс. Надо признать, что ОПЗЖ всех «сделала», презентовав новую Жанну Дарк», — подчеркнула политический обозреватель.

Эксперт напомнила, что в последнее время на этом образе пытались многие играть — начиная от Нади Савченко и заканчивая кандидатом в мэры Киева от «Слуги народа» Ириной Верещук.

«Опять же, многие политические партии — и «Евросолидарность» Порошенко, и «Слуги народа» и ранее — социалисты, пытались захватить «женское поле» и вырастить сильного лидера женского пола. Однако, и Марина Порошенко, и Ирина Верещук, и Маруся Зверобой оказались местечковыми «берегинями» и не смогли выйти на общенациональный уровень. А у Марченко это получится легко и естественно. Она имеет опыт работы в шоу-бизнесе и журналистике, узнаваема и в СМИ и в политикуме и в обществе, у нее есть сила и харизма… Такой образ явно привлечет и домохозяек, и студенток и активных деловых женщин. Тем более, что «обиженных» властью в Украине любят и сочувствуют, отдавая им голоса — доказано Юлией Владимировной», — заметила аналитик.

По мнению эксперта то, что против Оксаны Марченко ввели антизаконные санкции делает ее настоящим политическим противником режима Зеленского и даст как ей лично, так и политсиле в целом дополнительные бонусы. Тем более, война с женщиной сразу снизит рейтинги самого гаранта.

«С таким потенциалом вполне можно стартовать на выборах, как парламентских, так и президентских. То, что партия Медведчука с Оксаной попали в точку, говорит нервная реакция офиса президента, прежде всего, статья политтехнолога Зеленского — Михаила Подоляка — который назвал семью Медведчуков «чужеродной для Украины» и посоветовал им уехать из страны. Точно так же, в свое время, Янукович пытался «выслать» из Украины Юлию Тимошенко, а когда не вышло — ее посадили. Так что власти уже стоит изучать опыт предшественников в этом вопросе, чтобы потом не позориться», — резюмировала Гаврилова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Марченко в своем обращении заявила, что никогда не стремилась идти в политику, но нынешние власти страны, введя против нее санкции, не оставили ей выбора.

«С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», — отметила она.

«Надеюсь, все было хорошо… Но ключевое слово здесь — «было», потому что вы — в прошлом. И с каждой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», — заявила Марченко, обращаясь к Зеленскому.