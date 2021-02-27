Минск, , 14:32 — REGNUM В минувшие сутки в Белоруссии зарегистрировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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285 959 случаев инфицирования выявили в республике с начала пандемии. Преодолели инфекцию 276 234 человека (1491 за сутки), скончались 1966 инфицированных (девять человек за сутки).

«За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 780 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 879 тыс. 018 тестов», — добавили в минздраве.

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