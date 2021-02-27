Манчестер, Великобритания, , 14:32 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может в скором времени продать своего испанского голкипера Давида Де Хеа и французского форварда Антони Марсьяля. Об этом 27 февраля сообщает Eurosport.

По информации источника, манчестерская команда готова к предложениям по проджае своего 31-летнего голкипера в финале текущего сезона, однако руководство клуба не уверено, что сможет найти для игрока покупателя из-за его высокой зарплаты.

При этом, согласно некоторым данным, Де Хеа является одним из наиболее высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Также указывается, что на испанца может претендовать команда «Пари Сен-Жермен».

Также указывается, что в «МЮ» готовы к рассмотрению предложений по своему французскому нападающему Антони Марсьялю.

Отметим, в текущем сезоне Давид Де Хеа сыграл за манчестерскую команду в 28 матчах и пропустил в них 37 голов, девять раз сыграв «на ноль». Антони Марсьяль сыграл в составе «МЮ» в 32 матчах и отличился в них семью забитыми мячами и восемью голевыми пасами.