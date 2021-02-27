Салоники, Греция, , 14:17 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 26 февраля сообщили о том, что в Салониках, втором по величине городе Греции, была сожжена машина, принадлежавшая дипломату, работавшему в консульстве страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, греческие власти проинформировали МИД Северной Македонии о том, что на месте происшествия была должным образом произведена инспекция и были приняты меры для выявления причин произошедшего и мотивов возможных поджигателей.

Сообщается, что в городе в то же время была сожжена еще одна машина. Оба случая расследуются.

В заявлении МИД Северной Македонии подчеркивается, что данный акт вандализма не повлияет на отношения между двумя странами.

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