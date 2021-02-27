Киев, , 14:04 — REGNUM Сразу семь областей Украины могут в ближайшее время оказаться в т.н. «красной зоне» адаптивного коронавирусного карантина, сообщил 27 февраля главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что сейчас Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в «оранжевом уровне» эпидемической опасности и потенциально могут в ближайшие дни быть переведены в «красный» уровень».

Ляшко отметил, что хуже всего ситуация с коронавирусом в Черновицкой области, в которой «красный уровень» введут уже с 1 марта, и в Ива-Франковской области, которая также «красная».

Чиновник напомнил, что «красный уровень» предполагает ограничения на уровне локдауна — запрещена работа кафе, баров и ресторанов; учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования; развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах; полностью запрещены все массовые мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни на Украине фиксируют порядка 8 тыс. новых больных коронавирусом каждые сутки.