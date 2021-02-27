Киев, 27 февраля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Киеве у здания офиса президента Украины (улица Банковая, 11) приходит митинг в поддержку радикала Сергея Стерненко, который 23 февраля Приморским судом города Одессы был осужден на семь лет и три месяца лишения свободы. Трансляцию акции протеста ведет издание «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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Акция в поддержку националиста началась в полдень (13:00 мск) 27 февраля. Спустя 35 минут после начала протеста на улице Банковой по оценкам журналистов издания собрались порядка 700−1000 человек.

«Участникам акции раздают жёлтые ленты с надписью «рух спротиву» («движение сопротивления — ИА REGNUM)», — сообщает издание «Страна.ua».

Митингующие собрались с требованием отпустить Стерненко на свободу. Отметим, в соответствии с решением суда националист пятый день находится в СИЗО.

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