Киев, , 13:57 — REGNUM Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского днем 27 февраля началась бессрочная акция в поддержку радикала Сергея Стерненко, которого ранее на этой неделе суд приговорил к 7 годам заключения.

По информации СМИ, на митинге уже присутствует более тысячи человек и их количество протестующих увеличивается.

Участники акции заявили, что будут митинговать бессрочно, пока Стерненко не отпустят на свободу и таким образом, будет достигнута справедливость.

Также в центре Киева сосредоточено большое количество силовиков.

Отметим, что накануне заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция сделает все, чтобы не допустить провокаций во время акции протеста у офиса Зеленского. Также он заявил, что на месте событий не будет никаких силовых кордонов и люди могут «свободно, мирно, без оружия митинговать прямо на улице Банковой».

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля радикалаСергеяСтерненко суд в Одессе приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Речь идет обуголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

Вечером того же дня в Киеве возле офиса Зеленского состоялась акция протеста, которая переросла в столкновение митингующих с силовиками. По итогам противостояния были и задержанные (которых вскоре отпустили), и пострадавшие.