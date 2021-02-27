Куршумлия, , 14:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 26 февраля выступил с сообщением о том, что косовские сербы получат дополнительную финансовую помощь — единоразовые выплаты в размере 200 евро получат безработные, в то время как занятые и дети получат по 100 евро. В настоящее время безработными являются не менее 12 тысяч косовских сербов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встрече в городе Куршумлия Вучич пообщался с представителями косовских сербов. Темой обсуждения стало предстоящее прибытие специального представителя Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака.

Политик пообещал, что Белград продолжит оказывать значительную помощь сербскому населению Косово и инвестировать в важные проекты в регионе.

Также Вучич пообещал организовать строительство двух крупных медицинских центров в Митровице и Грачанице, а также дороги из Яринье в Митровицу длиной 54 км.

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