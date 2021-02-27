Калуга, 27 февраля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калуге в районе дома 56 на улице Кирова утром 27 февраля. Автомобиль Audi столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительным данным, в результате дорожного происшествия травмы получили пассажир Audi — мужчина 1992 года рождения и пассажир автомобиля скорой медпомощи — фельдшер, женщина 1991 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники полиции установили водителя Audi, покинувшего место ДТП. Им оказался калужанин 1993 года рождения. Мужчина прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии опьянения. Мужчина пояснил, что сбежал, потому что испугался и выпил спиртное уже после столкновения его автомобиля с машиной скорой медпомощи. Проводится административное расследование.