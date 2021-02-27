Киев, , 13:44 — REGNUM Отказавшись от покупки российской вакцины «Спутник V» и, более того, от уникальной возможности наладить ее производство на Украине, власти страны продемонстрировали преступную ограниченность, наплевав на интересы граждан, ежедневно подвергающихся смертельной опасности, и лишив свой народ эффективной защиты от коронавирусной инфекции в условиях пандемии.

Об этом заявил народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого цитирует пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в начале вакцинации на Украине случился крупный скандал — врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной.

Медведчук напомнил, что провел переговоры о вакцине с президентом России Владимиром Путиным в октябре, по итогам которых лидер РФ пообещал оказать помощь и предоставить вакцину Украине, но «власть в Киеве промолчала».

«Тогда я договорился с российским руководством о производстве этой вакцины в Украине, на харьковском предприятии. Отказываться сегодня не просто от вакцины, а от ее производства — это ограниченность власти. Причем, я бы сказал, преступная ограниченность, направленная против интересов людей», — сказал политик.

Медведчук отметил, что вакцина «Спутник V» — одна из самых популярных сегодня в мире и находится в числе лидеров по эффективности наряду с такими вакцинами, как, например, Pfizer. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 30 странах и многие государства налаживают ее производство, а Украина, руководствуясь исключительно политическими мотивами, отказалась обеспечить своих граждан эффективным инструментом защиты от коронавируса.

При этом, подчеркнул Медведчук, с огромными потугами и только сейчас власть сумела завезла в страну индийскую вакцину.

«Делаются попытки завезти хоть что-то… завезли в ограниченном количестве — 400 тыс. доз вакцины. Это лишь на 200 тыс. населения. Причем индийский вариант вакцины AstraZeneca, что опять-таки свидетельствует об утопичности и ограниченности власти. Украине предлагали одну из лучших вакцин в мире — «Спутник V», которую используют сегодня уже европейские страны и авторитет которой в борьбе с коронавирусом общепризнан. Но Украина отказалась только из-за политических мотивов», — сказал лидер оппозиции.

В завершение депутат отметил, что таким образом власть Украины поставила политику выше интересов рядовых граждан, подвергнув опасности здоровье и жизнь украинцев.

«Тут излишни какие-либо комментарии. Власть не думает о людях и демонстрирует свою ограниченность в этом вопросе», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что с начала кампании вакцинации на Украине от коронавируса привито всего 3051 человека, больше всего — в Черкасской области (270 прививок).