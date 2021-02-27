Воронеж, , 13:40 — REGNUM Следственные органы раскрыли детали убийства восьмилетнего мальчика и его взрослой сестры в Воронеже. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»), сообщила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Предварительно следователи установили, что 26 февраля 43-летняя женщина, находясь в своей квартире, нанесла ножевые ранения своей 22-летней дочери, от которых та скончалась. После этого она задушила восьмилетнего сына, а затем покончила с собой. Тела погибших обнаружил глава семейства — около 21:00, когда он вернулся с работы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти. Изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели. Расследование дела взяла под контроль прокуратура области. Известно, что семья на профилактическом учете не состояла.

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