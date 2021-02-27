Москва, , 13:40 — REGNUM Внимательное отношение к персональным данным может повысить безопасность использования мобильных банковских приложений. Об этом сообщил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков РИА Новости.

Эксперт отметил, что основная ответственность за сохранность персональных данных лежит на компаниях, которые собирают и обрабатывают эту информацию. Однако и сами пользователи должны соблюдать некоторые правила для защиты своих данных, чтобы минимизировать риск утечки данных, которые позволят злоумышленникам получить доступ к учётным записям в мобильных банках.

Костиков порекомендовал предоставлять только требуемый минимум информации при регистрации в различных интернет-сервисах. Для использования недоверенных сервисов эксперт посоветовал завести отдельную электронную почту и телефонный номер.

Также эксперт напомнил, что не рекомендуется использовать одинаковый пароль для нескольких интернет-сервисов. В этом случае при утечке данных из одного сервиса злоумышленники могут получить доступ и к другим учётным записям пользователя.

Ещё одной мерой предосторожности является проверка адресной строки браузера перед вводом финансовой или другой важной информации. Часто злоумышленники для получения доступа к личным данным создают мошеннические сайты, внешне похожие на интернет-магазины, онлайн-банки и другие сервисы.

«И для дополнительной безопасности стоит включать второй фактор аутентификации, например СМС, push-уведомления и другие», — подчеркнул эксперт.

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