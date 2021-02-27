Киев, , 13:55 — REGNUM На Украине с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции прививку от SARS-CoV-2 получил 3051 человек, сообщили 27 февраля на telegram-канале «Коронавірус_інфо», созданном министерством здравоохранения страны для информирования о ситуации с коронавирусом.

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1713 человек получили прививку в минувшие сутки. Максимальное число получивших прививки зафиксировали в прошлые сутки в Николаевской области (170 человек), Днепропетровской области (140 человек), оккупированной Украиной части ДНР (так называемая «Донецкая область», 110 человек). По 100 человек получили также прививки в Полтавской и Черкасской областях.

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Напомним, ранее работники реанимационного отделения Александровской больницы города Киева отказались от вакцинации индийской вакциной от SARS-CoV-2, которая была доставлена на Украину 23 февраля.