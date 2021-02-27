Подгорица, 27 февраля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Внешняя политика Черногории при новом правительстве, которым руководит премьер Здавко Кривокапич, ни на йоту не изменилась по отношению к той политике, которую вело правительство, подконтрольное президенту Мило Джукановичу. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

olafpictures Черногория, Подгорица

Напомним, что действующее правительство Черногории было сформировано в начале декабря по результатам парламентских выборов, прошедших в конце августа 2020 года. При этом примечательно, что в его состав не вошли представители самого сильного объединения в рамках коалиции победителей — «Демократического фронта». Теперь «Демократическому фронту» предстоит борьба за результат на муниципальных выборах в городе Никшич, которые пройдут 14 марта.

«Отношение правительства к таким вопросам, как антироссийские санкции, членство в НАТО или признание сепаратистского Косово осталось прежним. Разница только в том, что новое правительство прекратило гонения на Сербскую православную церковь», — рассказал Мирович.

При этом эксперт отметил, что правительство Кривокапича никак не использует настроение народа, которое показывает, что Джуканович и его партия все больше теряют поддержку.

«Наоборот, многие государственные чиновники, включая министров, крепко повязаны с Джукановичем и его Демократической партией социалистов. При этом правительство зависит от мнения некоторых западных дипломатов даже больше, чем Джуканович, который напрямую взаимодействовал с посольствами западных стран в Подгорице», — рассказал Мирович.

По мнению эксперта, муниципальные выборы, которые в марте пройдут во втором по величине городе в Черногории — Никшиче, покажут, какова реальная поддержка населения у тех партий, которые выступают за укрепление отношений между Черногорией и Сербией.

«По моим ожиданиям, две партии, которые пользуются поддержкой сербского электората — прежде всего, я имею в виду «Демократический фронт» и «Демократов», могут получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать власть в Никшиче. С другой стороны, Демократическая партия социалистов Мило Джукановича в Никшиче имеет мало шансов на хороший результат. Я полагаю, что муниципальные выборы в Никшиче покажут, что просербские партии поддерживает большое количество избирателей. В то же время эти партии не входят в правительство, которое якобы просербски ориентировано. Это более чем абсурдная ситуация», — считает эксперт.

Мирович также добавил, что после первого воодушевления из-за триумфа над Демократической партией социалистов на парламентских выборах черногорцы все больше разочаровываются в новом правительстве, так как оно все еще не проявило особой эффективности в борьбе против криминального и антисербского режима Джукановича.

«Потом меня удивляет то, что черногорское правительство так и не осознало зависимости черногорской экономики от туристов из России. Я не могу понять, почему правительство не отменяет антироссийские санкции, которые ввел Джуканович. Отмена санкций против России была бы жестом доброй воли. От этого напрямую зависит черногорский туризм, который является основной отраслью экономики в стране. Не буду говорить об исторических, культурных и других связях между Черногорией и Россией, это отдельный вопрос. Не понимаю, почему правительство держится за эти санкции — если только оно не является самостоятельным в своих решениях», — подытожил Деян Мирович.