Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 13:47 — REGNUM Церемония вручения Большого хрустального глобуса российскому лыжнику Александру Большунову за его досрочную победу в общем зачете Кубка мира (КМ) состоится во время этапа в швейцарском Энгадине. Об этом 27 февраля сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Все глобусы будут вручены во время финала Кубка мира в Швейцарии, даже если их обладатели определены заранее», — приводит ТАСС сообщение FIS.

Также в федерации уточнили, что FIS старается создать атмосферу награждения именно в финале мирового первенства для того, чтобы отметить этим заслуги спортсменов, которые стали победителями в сезоне.

Отметим, это вторая досрочная победа Александра Большунова в Кубке мира по лыжным гонкам. При этом этап мира в швейцарском Энгадине состоится с 13 по 14 марта.