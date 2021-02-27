Тюмень, , 13:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 86 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 февраля коронавирусом заразились 31 223 человека. Выздоровели 29 357 человек, скончались 287 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).