Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 18 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля.

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Жертвами коронавируса стали десять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и восемь мужчин в возрасте от 59 до 89 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 3 тыс. 113 жителей Ростовской области.

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