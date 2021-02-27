Донецк, 27 февраля 2021, 13:47 — REGNUM В Донецкой Народной Республике лабораторно подтвердили 166 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 27 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
Всего по состоянию на 27 февраля в Республике был зарегистрирован 24 301 случай заражения коронавирусом, 16 679 инфицированных выздоровели, 2029 — умерли.
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Лечение в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории получают 5593 инфицированных.
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