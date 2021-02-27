Милан, Италия, , 13:47 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного миланского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес намерен продлить контракт со своей нынешней командой. Его слова на эту тему приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

«Не уйду из «Интера"летом. В ближайшее время собираюсь продлить контракт и планирую остаться здесь надолго», — сказал 23-летний футболист.

Также он уточнил, что им интересовалась команда «Барселона», однако он принял решение остаться в своем нынешнем клубе и сказал об этом главному тренеру «Интера» Антонио Конте.

«Барселона» у меня осталась в прошлом», — добавил игрок.

Отметим, Лаутаро Мартинес стал игроком «Интера» в 2018 году, перейдя из аргентинской команды «Расинг» за € 25 млн. В текущем сезоне сыграл за свой нынешний клуб в 23 матчах и отметился в них 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами.