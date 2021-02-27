Москва, , 13:47 — REGNUM В столице России началась вакцинация участников исследования препарата от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом 27 февраля сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться», — заявила она.

Также Ракова уточнила, что в настоящее время идет активная подача заявок на участие в данном исследовании и добавила, что за два дня медосмотр для участия в нем прошли 490 человек.

Кроме того, заместитель мэра Москвы напомнила, что в исследовании может принимать участие любой желающий в возрасте старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), а также в течение месяца не делал никаких прививок (включая против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии. При этом в исследовании не могут участвовать беременные или кормящие женщины и в нем не рекомендовано принимать участие людям, имеющим тяжелыми хроническими заболеваниями.

«Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. «Спутник Лайт» в сочетании со «Спутником V» даст больше возможностей для вакцинации», — пояснила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России было выявлено 11 534 новых носителей коронавируса, из которых 1825 — в Москве.