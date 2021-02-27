Москва, , 13:13 — REGNUM Правительство Российской Федерации упростило процедуру сдачи Государственной итоговой аттестации. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщается на официальном сайте правительства России.

По крайней мере в 2021 году девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. При этом от них не потребуют сдачи еще одного предмета по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика, информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке).

Тем ученикам 11-х классов, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, вместо сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На их основании они и получат аттестаты о среднем общем образовании.

Тем же кто собирается поступать в вузы, придется сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Чтобы получить аттестат также достаточно просто сдать ЕГЭ по русскому языку и математике.

Специальные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью. им для получения аттестата нужно будет сдать либо государственный выпускной экзамен либо ЕГЭ по русскому языку.

В правительстве поясняют, что данные нововведения продиктованы пандемией коронавируса — необходимо минимизировать риски распространения COVID-19.