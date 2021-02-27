Элиста, , 13:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 27 февраля.

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Лечение в госпиталях получают 590 пациентов с COVID-19. Состояние 20 жителей республики врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции по месту жительства остаются 3 896 человек.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 19 001 человек. Выписаны с выздоровлением 17 935 пациентов. Не смогли победить коронавирус 295 жителей республики.

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