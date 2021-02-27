Москва, , 13:06 — REGNUM Японская компания Toyota начала кампанию по отзыву более нескольких тысяч автомобилей моделей Hilux и Fortuner из-за возможного дефекта поршня усилителя тормозов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 3428 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner, проданных в России в период с августа 2018 года. Кампания по отзыву была инициирована после выявления сниженной прочности поршня усилителей тормозов. Этот дефект может привести к увеличению тормозного пути автомобиля.

Подлежащие отзыву транспортные средства пройдут проверку усилителя тормозов. В случае выявления дефекта будет проведена замена усилителя.

Владельцы автомобилей указанных марок могут проверить участие транспортного средства в отзывной кампании по VIN-коду с помощью сервиса «Поиск по отзывным кампаниям транспортных средств» на сайте Росстандарта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Toyota представил вседорожную версию Arctic Trucks AT35.

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