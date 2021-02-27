Воронеж, , 13:05 — REGNUM В Воронеже мать убила своих детей, а затем покончила с собой, об этом 27 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Трагедия произошла вечером 26 февраля в Советском районе города. Около 21:00 супруг вернулся домой, и обнаружил тело своей жены, покончившей с собой, и тела двоих детей со следами насильственной смерти: дочери и сына, последний был несовершеннолетним.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося беспомощном состоянии»).

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области. Установлено, что семья в органах профилактики на учете не состояла. Прокуратурой района организована проверка работы органов системы профилактики.