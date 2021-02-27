Юлия Пёрышкина, 27 февраля 2021, 15:18 — REGNUM В Белгородской области соцсети за неделю 21 — 26 февраля обсуждали растаявшие дороги, очереди на вакцинацию от COVID-19 и неоправданную жесткость сотрудника завода к потерявшемуся хаски.
Ямы и потопы
Пользователи выкладывают в паблики множество фотографий ям. Власти подтверждают, что температурные качели усугубляют ситуацию, жалоб поступает много и предстоит выполнить огромный объём работы. Причём 10 муниципалитетов до сих пор не заключили контракты на ремонтные работы.
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Врио губернатора Вячеслав Гладков потребовал, чтобы к 1 мая порядок был наведён. Некоторые главы районов уже запостили фотографии с личной проверкой качества дорожных заплаток.
26 февраля в регионе температура воздуха поднялась до +8 градусов и соцсети наводнили фотографии затопленных улиц, подземных переходов и смельчаков, которые плавают в лужах на лодках и даже моют машины.
Кто последний на прививку?
Огромную очередь на вакцинацию от COVID-19 сняли в поликлинике №4 Белгорода. Люди стояли в коридоре по два часа.
В департаменте здравоохранения пояснили, что открыто электронное расписание на вакцинацию, согласно которому и рассчитывается количество кабинетов и медицинских работников, другие специалисты в это время ведут приём пациентов по своему профилю, который срывать недопустимо.
С начала массовой вакцинации от COVID-19 получили первый компонент более 72 тысяч жителей, полностью завершили иммунизацию свыше 29 тысяч человек. Региональный оперативный штаб ежедневно публикует данные о ходе вакцинации и количестве поданных заявок.
Уволили после выстрела
Несколько дней в зоозащитных группах публиковали фотографию хаски, забежавшего на территорию комбикормового завода «Агро-Белогорье» в посёлке Яковлево. Сотрудники склада уверяли, что собака понимает команды, добродушна и никому не мешает. Однако в службе безопасности предприятия решили подойти к проблеме заблудившегося пса радикально — охранник выстрелил в него из ружья. Причём этот момент попал на видео, которое затем распространили все соцсети.
В пресс-службе компании отреагировали на инцидент немедленно. На предприятии провели служебную проверку, через несколько часов заявили, что стрелявший сотрудник уволен.
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Хаски жив, его на автомобиле предприятия доставили в ветеринарную клинику, а затем забрали на передержку.