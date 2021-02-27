Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Ещё 281 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 февраля.

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Новые носители инфекции выявлены в 39 городах и районах Ростовской области. По-прежнему наибольшее число случаев заражения установлено в Ростове-на-Дону — 107. Около 28% заболевших — жители региона старше 66 лет, 4,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 72 тыс. 745 случаев заражения коронавирусом.

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