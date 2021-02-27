Волгоград, , 13:08 — REGNUM 187 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 27 февраля — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 182 человека, семь пациентов скончались, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

С начала наблюдений в Волгоградской области подтверждён 49 тыс. 191 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выздоровели 47 тысяч 43 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 767 пациентов.