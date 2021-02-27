Белгород, , 13:07 — REGNUM В Белгородской области 27 февраля подтверждены 100 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан поле лечения 221 пациент, скончались двое. За сутки записались на вакцинацию 1075 добровольцев, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 31 тыс. 356 носителей инфекции. Выздоровели 26 тыс. 890 человек. Продолжают лечение в стационаре 965 пациентов, в том числе 49 на ИВЛ, амбулаторно — 3017 человек, на самоизоляции находятся 11 тыс. 85 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 484 пациента.

Завершили вакцинацию от COVID-19 уже 29 тыс. 516 добровольцев, получили первый компонент 72 тыс. 297 человек. В общей сложности записались на вакцинацию 74 тыс. 907 белгородцев.