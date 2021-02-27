Рязань, , 13:06 — REGNUM 69 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 27 февраля — на одного меньше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 302 пациента с COVID-19. Выписаны 75 пациентов, двое скончались.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 415 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 2184,17 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского 2884,09 на 100 тыс. населения. Выздоровели 22 тыс. 433 человек. В тяжёлом состоянии в больницах 37 пациентов, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрированы два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом скончались 296 человек.