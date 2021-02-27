Киев, , 12:56 — REGNUM Совнацбез Украины не имеет отношения к моментальному закрытию нового телеканала, который запустили журналисты ранее блокированных оппозиционных телеканалов.

Об этом вечером 26 февраля в эфире украинского телевидения заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, а может это Божья кара? Мы не знаем», — издевательски заявил Данилов.

Он сказал, что если телеканал не нарушает украинское законодательство, у него не должно быть никаких проблем.

Напомним, что телеканал «Первый независимый» вышел в эфир вечером 26 февраля, однако буквально через час был отключен. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы заявили, что получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканала, несмотря на действующие договоры и соглашения».