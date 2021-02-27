Брянск, , 13:06 — REGNUM В Брянской области 27 февраля подтверждены 99 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2140 тестов.

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Всего в Брянской области выявлены 32 тыс. 795 носителей инфекции. Выздоровели 31 тыс. 917 человек, в том числе 106 пациентов — выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 457 тыс. 972 исследования на коронавирус.